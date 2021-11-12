Австралии предрекли неминуемую катастрофу

Правительство Австралии представило план по достижению углеродной нейтральности — полной компенсации выбросов углекислого газа к 2050 году. По оценкам аналитиков Bloomberg, стратегия сократит эмиссии лишь на треть и сделает последствия климатической катастрофы неминуемыми.

Согласно документу, в середине века страна станет выделять в атмосферу 215 миллионов тонн углерода — это незначительное сокращение эмиссий по сравнению с текущим уровнем в 316 миллионов тонн. Модель также подразумевает, что к 2050 году 94 миллиона тонн углекислого газа будут компенсированы — большая часть из них (70 процентов) сократится за счет инвестиций в новые технологии, такие как системы улавливания и хранения углеродных выбросов.

Видео дня

«Ориентир на снижение стоимости безопасных для планеты технологий позволит Австралии достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году, не подвергая опасности экономику и сохранив рабочие места», — предрек министр энергетики Австралии Ангус Тейлор. При этом страна, которая сильно зависит от импорта вредного для планеты угля, не собирается отказываться от него даже ради спасения от катастрофы.

Эксперты Bloomberg считают, что опубликованный план вряд ли ослабит давление на правительство во главе со Скоттом Моррисоном — от Австралии продолжат требовать разработать более эффективный план по противостоянию климатическому кризису. Однако Моррисон видит решение глобальной проблемы не во введении ограничений вроде налогов на выбросы, которые усложняют жизнь и вынуждают закрывать бизнес. Премьер-министр считает, что спасти планету получится добровольными действиями.