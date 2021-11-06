В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

В России за сутки площадь лесных пожаров увеличилась в 17 раз

Lenta.ruиещё 2
18 часов назад

В России площадь лесных пожаров, по состоянию на субботу, 6 ноября, составила 1622 гектара. За сутки показатель увеличился более чем в 17 раз, следует из данных, опубликованных на сайте Авиалесоохраны.

В России за сутки площадь лесных пожаров увеличилась в 17 раз
Фото: ТАССТАСС

Днем ранее ведомство сообщило о действующих пожарах площадью 93 гектара.

«Лесные пожары ликвидированы в городе Севастополе, Еврейской автономной области, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Тюменской и Оренбургской областях», — рассказали в Авиалесоохране.

Там добавили, что всего за минувшие сутки пожарные потушили 119 гектаров. В ликвидации участвовали 147 сотрудников экстренных служб, 38 единиц техники и 14 воздушных судов.

По данным Авиалесоохраны, особый противопожарный режим введен в восьми регионах России.

Ранее из-за лесных пожаров в Свердловской области, площадь которых составляла 240 гектаров, спасатели эвакуировали людей. Среди 83 эвакуированных жителей садового товарищества «Мирный» было 12 детей, сообщили в МВД.

Катастрофы,Новости регионов,Пожар в Хабаровске,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители