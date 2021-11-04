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Стало известно о еще двух людях в разбившемся под Иркутском Ан-12

Lenta.ruиещё 6
46 минут назад

Генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье» находились на борту разбившегося под Иркутском Ан-12 во время вылета воздушного судна с Чукотки, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организации.

Еще два человека могли лететь на разбившемся Ан-12
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стало известно, что руководство ООО АТК «Заполярье» сопровождало остальной экипаж. Два пассажира улетали обратно, поэтому на борту Ан-12 должны были находиться девять человек. Среди них семь членов экипажа и еще двое сопровождающих. Информацию о последних «проверяли по камерам», добавил информатор.

«Может быть, они в Якутске вышли? Тоже пока никто не знает об этом, но с Чукотки они вылетели этим бортом», — заключил представитель компании.

Самолет Ан-12 упал в районе населенного пункта Пивовариха Иркутской области 3 ноября. Он осуществлял грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск. В результате ЧП погибли все члены экипажа — граждане России, Белоруссии и Украины. Позже специалисты нашли на месте крушения черный ящик. По предварительной информации, причиной крушения Ан-12 в Иркутской области стал ледяной дождь.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Отмечается, что самолет построили более 53 лет назад и эксплуатировали с 1968 года. Воздушное судно использовали только для перевозки грузов.

Катастрофы,Происшествия,Авиакатастрофа,РИА Новости,
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