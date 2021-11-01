Мурашко заявил, что вопрос с нехваткой вакцины "Спутник Лайт" в регионах решен

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вакцина "Спутник Лайт" доставляется по всей России, вопрос с ее нехваткой в некоторых регионах страны решен. Об этом в понедельник заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Вакцина доступна. Были некоторые вопросы по своевременности доставки одной из вакцин. Они в субботу-воскресенье также разрешены. И сегодня отправка идет везде", - сказал он на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве.

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Как отметил Мурашко, доступность вакцины сейчас обеспечена во всех субъектах России. "Таким образом, сегодня все больше людей делают выбор в пользу защиты. Мы обеспечили доступность", - подчеркнул он.

Статистика вакцинации

Прививки от коронавирусной инфекции в России ежедневно делают более 650 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения.

"По вакцинации я хотел бы отметить, что также принимаемые меры сегодня увеличили объемы вакцинации населения, и мы выходим уже на цифры выше 650 тыс. человек в сутки. Для системы здравоохранения это не вызывает никаких затруднений", - сказал он.

По словам министра, система здравоохранения сейчас готова проводить вакцинацию до 1 млн человек в сутки. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса в России сейчас сделали более 58,5 млн человек, рассказал министр.

При этом Мурашко сообщил, что темпы вакцинации в девяти субъектах России являются недостаточными.

"Мы отметили также в том числе недостаточный уровень вакцинации населения, особенно хотелось бы отметить категорию лиц старшего возраста, старше 60 лет, поскольку именно у них развиваются тяжелые осложнения, подчас приводящие к необратимым последствиям для здоровья", - сказал министр.

Мурашко отметил, что в обозначенных регионах также зафиксированы проблемы с соблюдением антиковидных ограничений, организацией работы ПЦР-лабораторий, с организационными вопросами доставки и со своевременным назначением препаратов, нарушением сроков доезда бригад скорой помощи, использованием кислорода, соблюдением рекомендаций по лечению ковида и другие.