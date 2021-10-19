РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 октября. /ТАСС/. Учебное парусной судно Cisne Branco ("Белый лебедь") ВМС Бразилии в понедельник врезалось в пешеходный мост, соединяющий Гуаякиль с островом Сантай в устье реки. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Эквадора.

Один из буксиров эквадорского флота, прибывший для оказания помощи бразильскому судну, затонул при выполнении задачи. Как уточнили в ведомстве, никто из членов экипажей обоих судов не пострадал. Начата проверка причин произошедшего.

ВМС Бразилии в свою очередь сообщило, что инцидент, вероятно, произошел из-за сильного речного течения. По сообщениям бразильских военных, судно ожидает транспортировки в местную гавань, где будет проведен ремонт и дополнительная проверка его исправности перед уходом из Эквадора.

Cisne Branco находился в Гуаякиле с визитом в минувшие выходные в рамках подготовки к проведению в Бразилии в 2022 году парусной регаты "Латиноамериканские паруса", приуроченной к 200-летию независимости крупнейшего государства Южной Америки.