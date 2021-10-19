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Бразильский военный парусник врезался в мост в Эквадоре

ТАССиещё 2
14 часов назад

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 октября. /ТАСС/. Учебное парусной судно Cisne Branco ("Белый лебедь") ВМС Бразилии в понедельник врезалось в пешеходный мост, соединяющий Гуаякиль с островом Сантай в устье реки. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Эквадора.

Один из буксиров эквадорского флота, прибывший для оказания помощи бразильскому судну, затонул при выполнении задачи. Как уточнили в ведомстве, никто из членов экипажей обоих судов не пострадал. Начата проверка причин произошедшего.

ВМС Бразилии в свою очередь сообщило, что инцидент, вероятно, произошел из-за сильного речного течения. По сообщениям бразильских военных, судно ожидает транспортировки в местную гавань, где будет проведен ремонт и дополнительная проверка его исправности перед уходом из Эквадора.

Cisne Branco находился в Гуаякиле с визитом в минувшие выходные в рамках подготовки к проведению в Бразилии в 2022 году парусной регаты "Латиноамериканские паруса", приуроченной к 200-летию независимости крупнейшего государства Южной Америки.

Как уточняет издание El Universo, это уже четвертый аналогичный инцидент с 2017 года, первый из которых привел к обрушению 145-метрового пролета моста, ведущего на остров, имеющий статус природоохранной зоны. Еще одно судно в 2018 году столкнулось с другим мостом, ведущим на этот остров из соседнего с Гуаякилем города Дуран.

Катастрофы,ИТАР-ТАСС,
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