В бухте на Сахалине зафиксировали разлив нефтепродуктов

В Анивском заливе на Сахалине специалисты зафиксировали разлив нефтепродуктов. Инцидент произошёл во время распиливания старого корабля.

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«В южном ковше (закрытой морской бухты) морского порта... подрядной организацией проводились работы по распиловке старых судов, при распиле судна произошел разлив нефтепродуктов в акваторию бухты (Анивский залив) на площади 10 000 кв. м», — говорится в Telegram-канале областного правительства.

Отмечается, что утечки нефти в открытое море не было зафиксировано.

К месту происшествия выехала группа специалистов Сахалинского филиала ФГБУ «Морспасслужба», сотрудники регионального управления МЧС России и спасатели из города Корсакова.