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Названа основная версия крушения МиГ-29 под Астраханью

News.ru
41 минуту назад

В качестве приоритетной версии катастрофы МиГ-29, произошедшей в августе на полигоне Ашулук в Астраханской области, рассматривается человеческий фактор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённые источники.

Названа основная версия крушения МиГ-29 под Астраханью
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

По словам собеседника агентства, эксперты изучают несколько версий случившегося, однако приоритетная уже определена.

В качестве приоритетной рассматривается человеческий фактор — характер аварии показывает, что пилот самолёта в силу каких-то сопутствующих обстоятельств мог потерять ориентацию в пространстве и допустить столкновение с Землей в управляемом полёте, — сообщил источник.

Ещё один источник агентства также подтвердил информацию о возможном характере катастрофы МиГ-29, подчеркнув, что полёт проходил в ночное время. Однако второй собеседник подчеркнул. что окончательные выводы сделает только специальная комиссия по итогам работы.

Крушение МиГ-29 произошло 18 августа в Астраханской области при выполнении планового полёта. Самолёт упал на полигон Ашулук. Пилот погиб.

Катастрофы,Происшествия,Астраханская Область,Астрахань,
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