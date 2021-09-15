Названа основная версия крушения МиГ-29 под Астраханью

В качестве приоритетной версии катастрофы МиГ-29, произошедшей в августе на полигоне Ашулук в Астраханской области, рассматривается человеческий фактор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённые источники.

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По словам собеседника агентства, эксперты изучают несколько версий случившегося, однако приоритетная уже определена.

В качестве приоритетной рассматривается человеческий фактор — характер аварии показывает, что пилот самолёта в силу каких-то сопутствующих обстоятельств мог потерять ориентацию в пространстве и допустить столкновение с Землей в управляемом полёте, — сообщил источник.

Ещё один источник агентства также подтвердил информацию о возможном характере катастрофы МиГ-29, подчеркнув, что полёт проходил в ночное время. Однако второй собеседник подчеркнул. что окончательные выводы сделает только специальная комиссия по итогам работы.