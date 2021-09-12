Раскрыто число погибших при падении самолета под Иркутском

Раскрыто число погибших при крушении самолета L-410, упавшего за четыре километра до населенного пункта Казачинское под Иркутском. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, спасатели начали эвакуировать пассажиров самолета.
Самолет L-140 уже обнаружили очевидцы. О падении L-410 сообщила одна из его пассажирок, женщина позвонила в 112, чтобы позвать на помощь, но связь с ней прервалась. К предполагаемому месту падения выехали спасатели. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, он находится в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Из самолета достали четырех человек, об их состоянии ничего не известно. Отмечается, что самолет заходил на повторную посадку и пропал с радаров.
По данным ТАСС, в качестве приоритетной версии причины случившегося в настоящее время рассматривают отказ двигателя или ошибку экипажа. Отмечается, что на месте аварийной посадки самолета был сильный туман.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил детали крушения пассажирского самолета L-410, упавшего за четыре километра до населенного пункта Казачинское.
Губернатор добавил, что со слов очевидцев, пожара нет. По его словам, на место происшествия прибыли спасатели, которые работают в условиях сильного тумана.
О жесткой посадке L-140 стало известно ранее, 12 сентября. В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что происшествие произошло около 18:15 по Москве. На борту лайнера находилось 16 человек, включая двух членов экипажа. Известно, что один человек серьезно ранен, четверо живы, а 11 оказались зажаты внутри салона. Их состояние неизвестно.