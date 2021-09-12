Раскрыто число погибших при падении самолета под Иркутском

Раскрыто число погибших при крушении самолета L-410, упавшего за четыре километра до населенного пункта Казачинское под Иркутском. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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По данным агентства, спасатели начали эвакуировать пассажиров самолета.

Где самолет?

Самолет L-140 уже обнаружили очевидцы. О падении L-410 сообщила одна из его пассажирок, женщина позвонила в 112, чтобы позвать на помощь, но связь с ней прервалась. К предполагаемому месту падения выехали спасатели. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, он находится в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Из самолета достали четырех человек, об их состоянии ничего не известно. Отмечается, что самолет заходил на повторную посадку и пропал с радаров.

Приоритетная версия

По данным ТАСС, в качестве приоритетной версии причины случившегося в настоящее время рассматривают отказ двигателя или ошибку экипажа. Отмечается, что на месте аварийной посадки самолета был сильный туман.

Детали от губернатора

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил детали крушения пассажирского самолета L-410, упавшего за четыре километра до населенного пункта Казачинское.

Губернатор добавил, что со слов очевидцев, пожара нет. По его словам, на место происшествия прибыли спасатели, которые работают в условиях сильного тумана.