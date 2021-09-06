Нефтегазовая компания заявила об уменьшении утечки нефти в Мексиканском заливе

Строительство газопровода «Северный поток-2» завершится в ближайшие дни. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле за несколько дней до ухода в отставку.

Он сослался на утверждение исполнительного директора компании-оператора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, однозначно заявившего, что «работы по прокладке на этой неделе будут закончены».

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Удалось сэкономить

Зеле отметил, что OMV — соинвестор и партнер «Газпрома» по «Северному потоку-2» — начала получать первые выплаты за участие в проекте. По его словам, компания предоставила в качестве средств финансирования 729 миллиона евро. Отвечая на вопрос, почему фирма вложила неполную возможную сумму в 950 миллионов, он объяснил, что в процессе затраты на проект удалось сократить. Он добавил, что Варниг и его команда очень хорошо поработали и сэкономили во время строительства. «Не всегда же все должно дорожать. Может иногда и дешеветь», — сказал он.

Помимо этого, бывший глава OMV добавил, что при планировании проекта составляется прогноз объемов работ, а также закладывается определенный буфер, непредвиденные расходы.

Когда пойдет газ в Европу

Зеле выразил уверенность, что первые поставки газа по российскому трубопроводу начнутся уже в этом году. Об этом, уточнил он, ему рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Однако, отметил топ-менеджер, сроки начала поставок будут зависеть от времени завершения сертификации объекта.

Он предположил, что, несмотря на запуск «Северного потока-2», цены на газ в Европе предстоящей зимой могут остаться высокими из-за низкого заполнения подземных хранилищ в связи с аномально низкими температурами в 2021 году. «Даже в апреле и мае температуры были на самом низком уровне за последние 30-40 лет. И именно поэтому, кстати говоря, текущие объемы газа в хранилищах меньше объемов прошлых лет. У нас было на один месяц меньше для заполнения хранилищ», — отметил собеседник агентства. Кроме того, компании, эксплуатирующие газовые хранилища, из-за высоких цен закупают относительно небольшие объемы газа.

Препоны остаются

Украина и США выступают против запуска «Северного потока-2». При этом 21 августа США и Германия достигли договоренностей, по условиям которых Германия обязана добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Кроме того, Берлин будет добиваться санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны. Что именно будет расцениваться как давление, пока не разглашается. А также Германия и США договорились вместе помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.

Комментируя позицию этих стран, Зеле заявил, что поставки газа по новому трубопроводу не исключают продолжения транзита по территории Украины. «Я убежден, что с точки зрения логистики нет смысла все объемы газа перекачивать только по северному маршруту и полностью отказаться от южного. А вот какой объем придется на какой маршрут — на этот вопрос может ответить только «Газпром», — сказал он.

В конце августа оператор строительства «Северного потока-2» компания Nord Stream 2 AG проиграла в Высшем земельном суде Дюссельдорфа дело об освобождении газопровода от норм обновленной газовой директивы Евросоюза. Таким образом, «Газпром» сможет заполнить не более 50 процентов объема газопровода, предоставив вторую половину независимому поставщику.