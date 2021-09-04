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В США сообщили об утечке нефти в Мексиканском заливе

Lenta.ruиещё 4
14 часов назад

В Мексиканском заливе после обрушившегося на штат Луизиана урагана «Ида» произошла утечка нефти, которую зафиксировали с помощью аэросъемки Национального управления океанических и атмосферных исследований США и спутников. Об этом сообщает The New York Times.

Густое нефтяное пятно появилось в Мексиканском заливе после урагана "Ида"
Фото: ReutersReuters

По данным издания, нефтяное пятно покрывает 16 километров водного пространства. Предполагается, что источником утечки стал старый трубопровод, который повредился во время урагана. На данный момент американские специалисты работают над устранением последствий чрезвычайного происшествия, в район направлены дополнительные судна для очистки вод.

На место разлива также прибыли эксперты, которые устанавливают объем нефти, попавшей в акваторию.

«Я вижу признаки густой тяжелой нефти, которая является основным темным элементом, окруженным радужным сиянием», — сообщил Оскар Гарсиа-Пинеда, руководивший исследованиями использования спутниковых и аэрофотоснимков для нефтяных разливов.

Он добавил, что в данном районе акватории осталось множество трубопроводов, которые в прошлом могли быть повреждены штормами.

Ураган четвертой категории «Ида» обрушился на штат Луизиана 29 августа. Сообщалось, что в результате урагана около миллиона человек остались без электричества, также была повреждена инфраструктура располагающейся в регионе АЭС Waterford.

Катастрофы,Ураган,Соединенные Штаты,
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