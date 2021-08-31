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Правительство России запустило Telegram-канал

News.ruиещё 11
13 часов назад

Правительство РФ приняло решение открыть официальный Telegram-канал, чтобы публиковать главные новости в удобном для граждан формате, говорится на сайте кабмина.

В нём появится информации о главных решениях кабинета министров, отчёты о мероприятиях и рабочих поездках премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей.

В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официального Telegram-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров, — сказал пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

Ранее стало известно, что через два года и два месяца после решения суда о блокировке в России Telegram из-за отказа исполнять «закон Яровой» и передавать ФСБ ключи шифрования Роскомнадзор внезапно объявил о снятии санкций с мессенджера.

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, назвали причины такого решения.

Катастрофы,Михаил Мишустин,Роскомнадзор,ФСБ,Правительство РФ,
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