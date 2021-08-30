Япония отказывает: беглец с Кунашира отправится домой

Правительство Японии после достаточно долгих размышлений приняло решение не давать статус беженца россиянину без паспорта, который внезапно объявился на северном побережье страны. По его словам, он вплавь перебрался с южнокурильского Кунашира и попросил политического убежища. В Токио пришли к выводу, что он не имеет на это права и подлежит отправке обратно.

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По данным местного телевидения, нарушителя собираются передать представителям Генерального консульства РФ в городе Саппоро на самом северном острове Хоккайдо и, возможно, уже на этой неделе перевезут на Сахалин.

Бдительный старичок

Подозрительного иностранца в прибрежном поселке Сибэцу на северо-востоке Хоккайдо заметили где-то в пять вечера 19 августа — он без дела слонялся по тихим улицам. В провинциальных населенных пунктах Японии в будние дни почти всегда безлюдно — все заняты делами. На иностранца случайно обратил внимание спешивший по своим заботам бодрый пенсионер.

"Он был в синем тренировочном костюме и кроссовках, с рюкзаком, — с удовольствием рассказывал потом дедушка репортерам. — На мои расспросы ответил на ломаном японском: "Паспорт нет. Кунашир, приплыл".

Пенсионер отвел иностранца в местный полицейский околоток, где с ним поговорили через переводчика. Также стало известно, что перед встречей с бодрым старичком этот человек посетил местный магазин, где купил кое-какую одежду и расплатился иенами. Он объяснялся жестами, вел себя вежливо. В полиции поселка убедились, что преступной подоплеки в действиях иностранца не имеется, и передали его в распоряжение иммиграционной службы. Паспорта, по некоторым данным, при нем действительно не было, но вроде бы имелись российские автомобильные права.

Уроженец Ижевска

Позже посольство РФ в Японии сообщило, что этого человека зовут В.Ф. Нокард, и уведомило, что добивается с ним встречи. Однако, по данным телевидения Хоккайдо, от таких контактов перебежчик отказывался. Тем временем со ссылкой на российские публикации японские СМИ сообщили, что речь идет о некоем человеке по имени Ваас Феникс (в прошлом вроде просто Владимир) Нокард. Уроженец Ижевска, получил бесплатный гектар на Кунашире прямо напротив японского Хоккайдо, перебивался временными подработками и посещал курсы японского языка. По данным тех же средств массовой информации, в 2011 году Ваас Феникс легально приезжал в Японию, однако просрочил свое пребывание и был депортирован за нарушение визового режима.

Нужно понимать, что политическое убежище Токио дает необычайно редко и в крайне исключительных случаях. Например, на днях статус беженца предоставили вратарю футбольной сборной Мьянмы, который открыто выступал против совершенного там военного переворота.

В годы холодной войны советских перебежчиков японские власти почти тут же сплавляли в США — и деятелей культуры, и стажера-практиканта из МГУ, и старшего лейтенанта, перелетевшего в Японию из СССР на новейшем по тем временам МиГ-25. Однако, похоже, сейчас разговор о передаче Вааса Феникса хотя бы в третью страну даже не поднимался, а, по данным местной печати, он просил японцев поработать над этим. Кстати, по некоторым сообщениям, этот человек некоторое время назад уже безуспешно пытался получить статус беженца в Австралии, когда приезжал туристом на индонезийский остров Бали.

Не будет ли признания прав России?

При рассмотрении этого дела японские власти, похоже, больше всего сбивало с толку то, что перебежчик прибыл с Южных Курил, которые Токио считает своими "северными территориями". Бросок вплавь с Кунашира на Хоккайдо с точки зрения местного законодательства считается внутренним путешествием и не отличается, допустим, от поездки на скоростном поезде между Токио и Осакой.

В Токио, как мне сообщили, изучали вопрос о том, не станет ли депортация жителя Кунашира в РФ косвенным признанием прав России на этот остров. Но в конечном итоге был сделан вывод, что нелегального иммигранта, пойманного без документов в том же поезде Токио — Осака, все же следует отослать на родину.