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Байден заявил о стихийном бедствии из-за урагана «Ида» в Луизиане

RT на русскомиещё 10
1 час назад

Американский президент Джо Байден распорядился о предоставлении федеральной помощи штату Луизиана из-за последствий урагана «Ида», признанного крупным стихийным бедствием. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден объявил о стихийном бедствии в Луизиане
Фото: ReutersReuters

«Помощь может включать гранты на временное жильё и ремонт дома, недорогие ссуды на покрытие ущерба незастрахованного имущества и другие программы, направленные на ликвидацию последствий стихийного бедствия», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В документе отмечается, что помощь местным властям будет предназначена для проведения восстановительных работ в районах, затронутых ураганом «Ида».

Ранее стало известно, что порядка миллиона жителей Луизианы остались без электричества из-за урагана «Ида». Как минимум один человек погиб в результате урагана.

Катастрофы,Происшествия,Джозеф Байден,
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