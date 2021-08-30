Байден объявил о стихийном бедствии в Луизиане

«Помощь может включать гранты на временное жильё и ремонт дома, недорогие ссуды на покрытие ущерба незастрахованного имущества и другие программы, направленные на ликвидацию последствий стихийного бедствия», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.