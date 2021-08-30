Ураган "Ида" оставил Новый Орлеан без света

Ураган "Ида" обрушился на Луизиану в воскресенье. К вечеру он ослаб до третьей категории из пяти возможных. Несмотря на это, согласно сообщению Национального центра по наблюдению за ураганами, в штате сохраняются "катастрофические условия". На юго-западе Луизианы, в том числе в Новом Орлеане, объявлена угроза наводнений.

Штат Луизиана и его самый густонаселенный город Новый Орлеан уже подвергались разрушительному влиянию стихии в начале этого века, когда ураган "Катрина" обрушился на юго-восток США в августе 2005 года. По официальным данным, от удара стихии погибли свыше 1,8 тыс. человек. Самый значительный ущерб тогда был нанесен Новому Орлеану - под водой оказалось около 80% площади города. Ураган "Катрина" стал одним из самых разрушительных на территории США за всю историю наблюдений. Ущерб от удара стихии был оценен более чем в $108 млрд.