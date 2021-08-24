На Сахалине и Курилах произошло шесть землетрясений

Сообщается, что магнитуда сейсмособытий составляла от 2,7 до 4,6. При этом два землетрясения произошли на Сахалине, еще четыре — рядом с северной группой Курил. При этом жители островного региона не ощутили подземных толчков. Обращений в дежурные службы от граждан также не поступало. Отмечается, что землетрясения не были способны вызвать цунами.