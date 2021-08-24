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На Сахалине и Курилах произошло шесть землетрясений

ИА Regnum
3 часа назад

Шесть землетрясений произошло в акватории Тихого океана возле Курильских островов и в Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного филиала Единой геофизической службы РАН.

На Сахалине и Курилах произошло шесть землетрясений
Фото: zeml.infozeml.info

Сообщается, что магнитуда сейсмособытий составляла от 2,7 до 4,6. При этом два землетрясения произошли на Сахалине, еще четыре — рядом с северной группой Курил. При этом жители островного региона не ощутили подземных толчков. Обращений в дежурные службы от граждан также не поступало. Отмечается, что землетрясения не были способны вызвать цунами.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Японии. Очаг сейсмособытия находился в 160 километрах от города Хасаки на глубине десяти километров. Пострадавших не было.

Катастрофы,РАН,Сахалинская Область,
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