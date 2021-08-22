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Атомные станции в России застрахуют на два триллиона рублей

News.ruиещё 2
10 часов назад

Атомные электростанции в России будут застрахованы на 2 триллиона рублей
Фото: News.ruNews.ru

Все атомные станции России концерн «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») на два года застрахует от катастрофических рисков на сумму 2,044 трлн рублей. Такие данные содержатся в протоколе заседания закупочной комиссии, размещённом на сайте госзакупок. Победителем торгов стала компания СОГАЗ. Страховая премию страховщику составит 3 млрд рублей.

Согласно договору, будет застраховано всё имущество Балаковской, Белоярской, Калининской, Кольской, Курской, Ленинградской, Нововоронежской, Ростовской и Смоленской атомных станций.

В качестве страхового случая признаются утрата или повреждение застрахованного имущества при радиационном воздействии, а также в результате пожара, удара молнии, взрыва, падения пилотируемых летательных аппаратов или их частей и груза, землетрясения, извержения вулкана, шторма и других стихийных бедствий, терроризма, диверсии, поломок оборудования, киберрисков.

Страховка будет действовать с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что россиян обяжут страховать дома в зонах подтоплений.

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