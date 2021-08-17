Селевой поток сошел на федеральную трассу "Колыма" в Якутии

Специалисты дорожного управления закрыли для движения транспорта участок федеральной дороги "Колыма" в Томпонском улусе (районе) на востоке Якутии в связи со сходом селевого потока. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ФКУ "Управление автомобильной дороги "Вилюй".