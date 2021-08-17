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Селевой поток сошел на федеральную трассу "Колыма" в Якутии

ТАССиещё 1
1 час назад

Специалисты дорожного управления закрыли для движения транспорта участок федеральной дороги "Колыма" в Томпонском улусе (районе) на востоке Якутии в связи со сходом селевого потока. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ФКУ "Управление автомобильной дороги "Вилюй".

Селевой поток сошел на федеральную трассу "Колыма" в Якутии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На участке 595-600-й км - 595-650-й км федеральной автодороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан (Республика Саха, п. Развилка) закрыто движение автотранспорта. Причина: сход селевого потока на проезжую часть", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает дорожная техника для устранения последствий.

Федеральная автодорога "Колыма" проходит по территории Якутии и Магаданской области. Ее протяженность - 2 032 км.

Катастрофы,Происшествия,Республика Саха (Якутия),
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