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Жители западного побережья США могут столкнуться с нехваткой воды

Газета.Ru
1 час назад

Американские власти заявили, что в реке Колорадо может не хватить воды для обеспечения потребностей десятков миллионов жителей на западе страны.

Жители США столкнулись с нехваткой воды
Фото: Андрей Архипов/РИА «Новости»Андрей Архипов/РИА «Новости»

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление мелиорации при министерстве внутренних дел США.

"В условиях исторической засухи и уменьшающегося стока воды в бассейне реки Колорадо, сброс воды из дамбы Глен-Каньон (на водохранилище Пауэлл) и дамбы Гувера (на водохранилище Мид) будет снижен В нижнем течении реки на фоне сокращения [сброса] впервые объявляется нехватка воды, что говорит об опасности засухи и ухудшении состоянии водохранилищ", - рассказали в управлении.

По официальным данным, сток воды в расположенное в верховье Колорадо водохранилище Пауэлл с апреля по июль 2021 года составил только 26% от нормы. А крупнейшее в Соединенных Штатах водохранилище Мид, которое находится ниже по течению реки, в 2021 году пополнится лишь на треть.

Как пишет Associated press, уменьшение объема воды в водохранилищах бассейна Колорадо происходит быстрее, чем прогнозировали эксперты.

Они отмечают, что река обмельчала из-за глобального потепления, которое привело к уменьшению снежного покрова в Скалистых горах, где находится исток Колорадо. Ранее ООН заявило, что засухи унесли жизни более полумиллиона человек за последние 50 лет.

Катастрофы,Происшествия,ООН,Associated Press,Соединенные Штаты,
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