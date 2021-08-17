Жители США столкнулись с нехваткой воды

Американские власти заявили, что в реке Колорадо может не хватить воды для обеспечения потребностей десятков миллионов жителей на западе страны.

Фото: Андрей Архипов/РИА «Новости» Андрей Архипов/РИА «Новости»

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление мелиорации при министерстве внутренних дел США.

"В условиях исторической засухи и уменьшающегося стока воды в бассейне реки Колорадо, сброс воды из дамбы Глен-Каньон (на водохранилище Пауэлл) и дамбы Гувера (на водохранилище Мид) будет снижен В нижнем течении реки на фоне сокращения [сброса] впервые объявляется нехватка воды, что говорит об опасности засухи и ухудшении состоянии водохранилищ", - рассказали в управлении.

По официальным данным, сток воды в расположенное в верховье Колорадо водохранилище Пауэлл с апреля по июль 2021 года составил только 26% от нормы. А крупнейшее в Соединенных Штатах водохранилище Мид, которое находится ниже по течению реки, в 2021 году пополнится лишь на треть.

Как пишет Associated press, уменьшение объема воды в водохранилищах бассейна Колорадо происходит быстрее, чем прогнозировали эксперты.