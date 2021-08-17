В Хабаровском крае подтопило 22 населенных пункта

В Хабаровском крае 22 населенных пункта к настоящему моменту оказались подтоплены из-за паводка на Амуре. Особенно острая ситуация наблюдается в жилом секторе в пригородных окрестностях столицы региона.

Фото: 28.mchs.gov.ru 28.mchs.gov.ru

Сообщается, что в зоне паводка к сегодняшнему дню оказались 154 земельных и 48 приусадебных участков, а также 29 отрезков автомобильных дорог. На островной части Хабаровска вода добралась до 1486 дач.

Согласно информации правительства края, в ближайшие три дня вода поднимется до 650 сантиметров при начале опасного уровня от 600 сантиметров. На фоне соответствующих событий в Хабаровске активно укрепляют временные и стационарные дамбы.