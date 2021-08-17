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В Хабаровском крае 22 населенных пункта подтоплены из-за паводка

ТК «Звезда»иещё 5
1 час назад

В Хабаровском крае 22 населенных пункта к настоящему моменту оказались подтоплены из-за паводка на Амуре. Особенно острая ситуация наблюдается в жилом секторе в пригородных окрестностях столицы региона.

В Хабаровском крае подтопило 22 населенных пункта
Фото:  28.mchs.gov.ru 28.mchs.gov.ru

Сообщается, что в зоне паводка к сегодняшнему дню оказались 154 земельных и 48 приусадебных участков, а также 29 отрезков автомобильных дорог. На островной части Хабаровска вода добралась до 1486 дач.

Согласно информации правительства края, в ближайшие три дня вода поднимется до 650 сантиметров при начале опасного уровня от 600 сантиметров. На фоне соответствующих событий в Хабаровске активно укрепляют временные и стационарные дамбы.

В крае действуют шесть пунктов временного размещения на 166 мест, а в ближайшее время планируется развернуть еще больше. Девять таких пунктов уже подготовлены. Максимально внимательно контролируется ситуация в критических точках, таких как, к примеру, село Елабуга в Хабаровском районе.

Катастрофы,Происшествия,Наводнение,Хабаровский Край,
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