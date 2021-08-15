В Гаити число жертв землетрясения увеличилось до 304

В Гаити число жертв произошедшего в субботу землетрясения превысило 300, пострадали не менее 1,8 тысячи человек. Таковы данные управления гражданской защиты республики. Ранее сообщалось о 227 погибших.

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"Зарегистрировано 304 погибших, 160 из которых проживали в департаменте Юг", - цитирует ТАСС заявление представителя ведомства. По его словам, часть граждан, получивших ранения, госпитализирована.