В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Гаити число жертв землетрясения увеличилось до 304

Российская Газетаиещё 11
18 часов назад

В Гаити число жертв произошедшего в субботу землетрясения превысило 300, пострадали не менее 1,8 тысячи человек. Таковы данные управления гражданской защиты республики. Ранее сообщалось о 227 погибших.

В Гаити число жертв землетрясения увеличилось до 304
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Зарегистрировано 304 погибших, 160 из которых проживали в департаменте Юг", - цитирует ТАСС заявление представителя ведомства. По его словам, часть граждан, получивших ранения, госпитализирована.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло накануне утром. Эпицентр стихии находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тысяч человек. Сильнее всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

Катастрофы,Землетрясение,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители