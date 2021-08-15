В воскресенье, 15 августа, на Гаити произошло новое землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). По данным сейсмических станций США и Германии, эпицентр толчком располагался в 35 километрах от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тысяч человек. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Накануне на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Его жертвами стали как минимум 29 человек. Также сестные власти объявили угрозу цунами, которую после сняли. Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Гаити Ариэлю Анри в связи с трагическими последствиями удара стихии. Президент России выразил надежду на скорое выздоровление пострадавших и преодоление последствий природного бедствия.