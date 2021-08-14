Больше 100 тысяч человек остались на Кубани без света из-за непогоды

<p> <div class="upd-item"> <div class="nam">upd 1</div> <div class="txt"><i>Минэнерго России </i><a target="_blank" href="https://twitter.com/MinenergoGov/status/1426481225531809792"><i>сообщило</i></a><i> в своем твиттере, что количество потребителей, у которых отсутствует электроснабжение, уменьшилось до 73 500.</i></div> </div></p><p> Режим ЧС ввели в 14 муниципалитетах края. Особо сложная обстановка сложилась в Анапе, Крымске и Темрюке, куда МЧС направило дополнительные силы.</p><p> Из пяти детских лагерей эвакуировали 989 детей. Больше 450 человек эвакуировали в Анапе, в том числе туристов из лагеря «Огонек», пансионата «Соловей», санатория «Бригантина» и с базы отдыха «Динамо», сообщили в региональном оперштабе.</p><p> Из-за дождей на Кубани затопило больше 1 300 частных домов в 19 населенных пунктах, <a target="_blank" href="https://tass.ru/proisshestviya/12127749">уточнили</a> в МЧС.</p><p> В Анапе за сутки с 12 на 13 августа выпало четыре месячных нормы осадков или больше 150 мм.</p><p> В Гидрометцентре <a target="_blank" href="https://tass.ru/obschestvo/12126979?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop">прогнозируют</a> на юге России 14 и 15 августа продолжение непогоды. Ливни, грозы и ураганные порывы ветра ожидаются в Сочи, Крыму, Ростовской области, Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии.</p><p> По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на востоке Крыма ожидается больше 50 мм осадков, а над морем у побережья Краснодарского края возможно образование смерчей.</p><p> Также ожидаются сильные ливни в Эвенкии, в Красноярском крае, а в Саратовской области к дождям и грозам добавится град.</p>