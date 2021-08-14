Курорты под водой: в Крыму и на Кубани подтопило сотни домов

На Крым и Кубань обрушился настоящий библейский потоп. Залиты дороги и сотни домов. Идет эвакуация местных жителей и туристов. Так, почти тысяча детей вывезена из лагерей Краснодарского края. Подробности расскажет корреспондент «МИР 24» Дмитрий Барбаш.

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Сразу четыре оздоровительных лагеря в Краснодарском крае подтоплены. Вода прибывает. На помощь пришли спасатели и полицейские. Они эвакуировали около тысячи детей в санаторий и школу-интернат. В региональном управлении МЧС заверили, все они в безопасности и обеспечены горячим питанием.

В Анапе ввели режим ЧС. Вода размывает дороги, разрушает дамбы и уносит автомобили. Реки выходят из берегов. Закрыты все пляжи. Накануне здесь выпала трехмесячная норма осадков.

«Неблагоприятный прогноз продолжает действовать. Он продлен до 14 августа. Риск существует на территории всего края. Особое внимание нужно уделить жителям и гостям Черноморского и Азовского побережья», – рассказал начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

Тропический циклон внес коррективы в планы отдыхающих. Подтоплены десятки домов, в том числе и гостиницы. Туристы пакуют чемоданы.

Похожая картина в Крыму. В Керчи в зоне подтопления находятся более ста домов. Из берегов вышли реки. По улицам плывут арбузы. Затоплен стадион. Несколько маршрутов троллейбусов сегодня не вышли на свои маршруты. Люди по городу передвигаются по колено в воде.

«Находятся в готовности пункты временного размещения. Те территории, которые были подтоплены вчера, на них проводятся работы по откачке воды. Работа продолжается в круглосуточном режиме. Обстановка под контролем», – сообщил начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин.