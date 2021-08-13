Из-за пожаров в пяти районах Якутии пропало электричество

Огонь повредил кабельно-воздушную электролинию «Майя – Чурапча», из-за чего часть Якутии осталась без света. Об этом рассказали в «Якутскэнерго» .

«Без света остались пять районов Якутии: Амгинский, Усть-Майский, Чурапчинский, Таттинский и Усть-Алданский. На данный момент наши сотрудники вводят в работу дизельные электростанции. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть электричество в дома граждан», – сообщили в компании.

Рядом с одной из главных электролинией республики сейчас действует верховой пожар. Чтобы не подпустить огонь ближе, сотрудники «Якутскэнерго» вручную окапывают опоры и расчищают поросль. Тем временем, Айсен Николаев объявил 13 августа нерабочим днем в Якутске и еще 11 муниципалитетах республики. По словам главы региона, зарплата у работников при этом сохранится.