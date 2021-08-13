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Из-за лесных пожаров в пяти районах Якутии пропало электричество

РИА "ФедералПресс"
1 час назад

Огонь повредил кабельно-воздушную электролинию «Майя – Чурапча», из-за чего часть Якутии осталась без света. Об этом рассказали в «Якутскэнерго».

Из-за пожаров в пяти районах Якутии пропало электричество
Фото: fedpress.rufedpress.ru

«Без света остались пять районов Якутии: Амгинский, Усть-Майский, Чурапчинский, Таттинский и Усть-Алданский. На данный момент наши сотрудники вводят в работу дизельные электростанции. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть электричество в дома граждан», – сообщили в компании.

Рядом с одной из главных электролинией республики сейчас действует верховой пожар. Чтобы не подпустить огонь ближе, сотрудники «Якутскэнерго» вручную окапывают опоры и расчищают поросль. Тем временем, Айсен Николаев объявил 13 августа нерабочим днем в Якутске и еще 11 муниципалитетах республики. По словам главы региона, зарплата у работников при этом сохранится.

Причиной такого решения стала напряженная лесопожарная обстановка в Якутии. Ранее «ФедералПресс» писал, что жители республики осудили Айсена Николаева за перенос сезона охоты. Фото:pxhere.com

Катастрофы,Происшествия,Айсен Николаев,Якутскэнерго,ФедералПресс,Республика Саха (Якутия),
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