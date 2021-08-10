Климатологи достигли консенсуса по вопросу глобального потепления

Эпохальный новый отчет ведущих климатологов мира из межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) предупреждает, что планета нагреется на 1,5 градуса по Цельсию в следующие два десятилетия, если не принять радикальных мер по устранению загрязнения парниковыми газами, сообщает Bloomberg. Вывод группы, поддерживаемой Организацией Объединенных Наций, подчеркивает ключевую цель Парижского соглашения, поскольку признаки изменения климата становятся очевидными во всех частях мира.

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Последняя научная оценка МГЭИК впервые с уверенностью говорит о полной ответственности человека за повышение температуры. Ученые прогнозируют, что тенденции к потеплению продолжатся, пока выбросы не прекратятся. МГЭИК приходит к выводу, что «критический порог потепления в 2 градуса Цельсия будет превышен в течение XXI века».