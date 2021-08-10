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Ученые-климатологи достигли консенсуса по вопросу глобального потепления

BFM.RUиещё 3
1 час назад

Эпохальный новый отчет ведущих климатологов мира из межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) предупреждает, что планета нагреется на 1,5 градуса по Цельсию в следующие два десятилетия, если не принять радикальных мер по устранению загрязнения парниковыми газами, сообщает Bloomberg. Вывод группы, поддерживаемой Организацией Объединенных Наций, подчеркивает ключевую цель Парижского соглашения, поскольку признаки изменения климата становятся очевидными во всех частях мира.

Климатологи достигли консенсуса по вопросу глобального потепления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Последняя научная оценка МГЭИК впервые с уверенностью говорит о полной ответственности человека за повышение температуры. Ученые прогнозируют, что тенденции к потеплению продолжатся, пока выбросы не прекратятся. МГЭИК приходит к выводу, что «критический порог потепления в 2 градуса Цельсия будет превышен в течение XXI века».

Среди основных выводов экспертов: последнее десятилетие, скорее всего, было жарче, чем любой период за последние 125 000 лет, когда уровень моря был на целых 10 метров выше. Согласно отчету, сжигание и вырубка лесов также привели к повышению концентрации углекислого газа в атмосфере выше, чем за два миллиона лет, а сельское хозяйство и ископаемое топливо способствовали повышению концентрации метана и окиси азота, превышающей любой показатель за последние 800 000 лет.

Катастрофы,Экология,Глобальное потепление,ООН,Bloomberg,
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