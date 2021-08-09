В селе Якутии лесные пожары уничтожили дома

Огонь горящих лесов Якутии добрался до села Бясь-Кюэль Горного района республики. Там сгорел 31 дом и 12 хозяйственных построек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в оперативном штабе республики.

Ещё 225 домов в Бясь-Кюэле удалось сохранить. Из населённого пункта эвакуированы 79 человек, в том числе 60 детей. Людей разместят в селе Бердигестях, в спортивном зале, где подготовлены 300 раскладушек и 300 комплектов постельного белья. Детей, возможно, отправят в пионерский лагерь или в санаторий.