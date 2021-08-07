Из-за непогоды свыше 300 населенных пунктов Украины остались без света

Свыше 300 населенных пунктов Украины в восьми областях страны остались без света из-за дождя, грозы и сильного ветра. Об этом сообщается на сайте национальной госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 07:00 (по московскому времени — прим. «Ленты.ру») 7 августа в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 339 населенных пунктов в 8 областях», — уточнили в ведомстве.

В связи с непогодой без света остались 78 населенных пунктов в Полтавской области, 59 — в Черкасской, 55 — в Черниговской, 47 — в Одесской, 40 — в Сумской, 28 — в Хмельницкой, 24 — в Кировоградской, и 8 — в Николаевской. Кроме того, в результате осложнения погодных условий повреждены кровли 20 зданий, а также частично подтоплены 6 жилых домов. Жертв и пострадавших на данный момент нет.