Якутск заволокло плотным дымом от пожаров

В Якутске опять нечем дышать. Северный ветер принес в республиканскую столицу дым от природных пожаров , которые полыхают в Кобяйском и Горном районах, передает «МИР 24».

Люди в соцсетях жалуются на ухудшение здоровья – постоянно болит голова и першит в горле. Тем, у кого проблемы с органами дыхания, вызывают скорую помощь. Минздрав рекомендует жителям города, по возможности, меньше бывать на улице. Обязательно носить маски и респираторы. А в домах занавешивать открытые окна мокрой тканью.