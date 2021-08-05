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Якутск заволокло плотным дымом от природных пожаров

Мир24
42 минуты назад

В Якутске опять нечем дышать. Северный ветер принес в республиканскую столицу дым от природных пожаров, которые полыхают в Кобяйском и Горном районах, передает «МИР 24».

Якутск заволокло плотным дымом от пожаров
Фото: ТАСС / Авиалесоохрана РФТАСС / Авиалесоохрана РФ

Люди в соцсетях жалуются на ухудшение здоровья – постоянно болит голова и першит в горле. Тем, у кого проблемы с органами дыхания, вызывают скорую помощь. Минздрав рекомендует жителям города, по возможности, меньше бывать на улице. Обязательно носить маски и респираторы. А в домах занавешивать открытые окна мокрой тканью.

Отметим, что дымовые шлейфы из Якутии распространились вплоть до Северного Ледовитого океана и уже зависли над Гренландией.

Катастрофы,Происшествия,Экология,Минздрав РФ,Якутск,
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