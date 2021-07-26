В Приморье увеличилась площадь лесных пожаров

"На севере Приморского края в Тернейском округе и Кавалеровском районе по состоянию на 08:00 (01:00 мск) утра 26 июня действуют семь лесных пожаров на общей площади около 3 500 га. Из них четыре пожара - на территории Сихотэ-Алинского заповедника. Борьба с огнем на указанных территориях осложнена труднодоступной местностью и погодными условиями. В настоящее время на территории Приморского края установилась жаркая и сухая погода, немногочисленные дожди не успевают оказать существенного влияния на пожары, а сухие грозы увеличивают вероятность возникновения новых возгораний", - говорится в сообщении.