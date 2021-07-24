Пострадавшая при крушении самолета под Хабаровском скончалась

Пострадавшая при падении легкомоторного самолета под Хабаровском скончалась в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя краевого Минздрава.
«Пациент скончался», — сказали в ведомстве.
Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Следственные органы рассматривают три версии произошедшего: ошибку пилотирования, технические неисправности и неблагоприятные погодные условия.
Ранее сообщалось о падении двухместного самолета около села Калинка в Хабаровском крае. В результате один человек погиб на месте, пострадавшая женщина была доставлена в краевую клиническую больницу. По информации Telegram-канала 112, на борту находились опытный пилот Татьяна Новиковская с будущим учеником авиашколы.