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В Сочи река Дагомыс вышла из берегов из-за мощнейшего ливня, планируется эвакуация города

Газета.Ruиещё 2
21 час назад

В Сочи река Дагомыс вышла из берегов из-за мощнейшего ливня, планируется эвакуация города, сообщает Telegram-канал "Типичный Сочи 18+". Местные жители сообщают, что из-за ливня уровень воды в одной из рек в черте города, Дагомыс, поднялся до критического уровня. Чуть позже стало известно, что Дагомыс и еще несколько рек вышли из берегов, затопив автостраду "Адлер-Сочи", об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу упрдор "Черноморье". "Сочи. Эпицентр залпового ливня сместился в Адлер: на выезде в направлении центра Сочи (км 198 – км 199, А-147) лавинообразный приход ливневого стока с вышележащего рельефа на проезжую часть привел к остановке движения", - указано в сообщении. Кроме того, поступали сообщения, что в город закрыты въезды, а железнодорожное сообщение между Адлером и Сочи прервано из-за ливней. Ранее в Сочи из-за шторма обрушилась набережная.

В Сочи река Дагомыс вышла из берегов из-за мощнейшего ливня, планируется эвакуация города
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Катастрофы,РИА Новости,Сочи,
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