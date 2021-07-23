В Сочи река Дагомыс вышла из берегов из-за мощнейшего ливня, планируется эвакуация города, сообщает Telegram-канал "Типичный Сочи 18+". Местные жители сообщают, что из-за ливня уровень воды в одной из рек в черте города, Дагомыс, поднялся до критического уровня. Чуть позже стало известно, что Дагомыс и еще несколько рек вышли из берегов, затопив автостраду "Адлер-Сочи", об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу упрдор "Черноморье". "Сочи. Эпицентр залпового ливня сместился в Адлер: на выезде в направлении центра Сочи (км 198 – км 199, А-147) лавинообразный приход ливневого стока с вышележащего рельефа на проезжую часть привел к остановке движения", - указано в сообщении. Кроме того, поступали сообщения, что в город закрыты въезды, а железнодорожное сообщение между Адлером и Сочи прервано из-за ливней. Ранее в Сочи из-за шторма обрушилась набережная.