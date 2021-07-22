Дым от пожаров в Якутии достиг США

Поясняется, что из-за охватившей российский регион сильной жары и сильного ветра «пожары такие большие, что дым разносится до Аляски».
21 июля президент Владимир Путин заявил, что проблема пожаров в России остро стоит в повестке дня, в этом году вряд ли можно было избежать этой беды. «Не во всех регионах удалось предотвратить ЧС из-за аномальной жары, в том числе из-за сложностей, связанных с лесными ландшафтами, трудной доступностью, удаленностью этих мест. Но некоторые справились», — сказал он на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Ранее губернатор Якутии Айсен Николаев рассказал, что спасатели не допустили перехода огня на населенные пункты. В настоящее время угрозы пожаров для городов, сел и деревень нет. Он уточнил, что с начала пожароопасного сезона угрозе подверглись 35 поселений в 14 районах республики, а с начала пожароопасного периода было потушено 365 очагов возгорания на площади свыше 300 тысяч гектаров.