Дым от пожаров в Якутии достиг США

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг территории США. Об этом сообщает CNN.

Поясняется, что из-за охватившей российский регион сильной жары и сильного ветра «пожары такие большие, что дым разносится до Аляски».

21 июля президент Владимир Путин заявил, что проблема пожаров в России остро стоит в повестке дня, в этом году вряд ли можно было избежать этой беды. «Не во всех регионах удалось предотвратить ЧС из-за аномальной жары, в том числе из-за сложностей, связанных с лесными ландшафтами, трудной доступностью, удаленностью этих мест. Но некоторые справились», — сказал он на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.