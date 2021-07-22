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Древний подводный вулкан в Индийском океане назвали Оком Саурона

ТК «Звезда»иещё 1
3 часа назад

Древний подводный вулкан в Индийском океане назвали Оком Саурона
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Несколько древних потухших вулканов обнаружены в Индийском океане на расстоянии 280 км к юго-востоку от острова Рождества. Самый крупный из них из-за особенностей внешнего вида сравнили с Оком Саурона. Как сообщает The Conversation, открытие сделали австралийские ученые при помощи гидролокатора.

Анализируя изображения, сделанные устройством, ученые обратили внимание на гигантскую овальную кальдеру размером 6,2 на 4,8 км. Котловина была окружена «обручем» из пород. В центре располагался конусообразный пик высотой 300 метров. Особенности рельефа напомнили геологам зрачок.

Ученые продолжили исследовать участок морского дна и нашли еще ряд вулканических объектов, которым также дали названия, связанные со вселенной Дж.Р.Р. Толкина «Властелин колец»: менее высокая гора южнее Ока Саурона, покрытая вулканическими конусами, стала Темной крепостью (Барад-дур), а внушительное возвышение с плоской вершиной получило название Пепельные горы (Эред Литуи).

Око Саурона, Темная крепость и Пепельные горы, по мнению ученых, входят в подводную горную систему Карма. Ранее геологи оценивали ее примерный возраст в 100 миллионов лет.

Катастрофы,Остров Рождества,
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