Число погибших в результате наводнений в китайской центральной провинции Хэнань возросло до 33. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что более 256 тысяч человек переселены в безопасные районы, а в зоне бедствия находятся свыше 3 млн человек. Кроме того, восемь граждан считаются пропавшими без вести.

По данным местных властей, материальный ущерб превысил 12,2 млрд юаней (около $188,9 млн). В настоящее время повреждены более 215 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Ранее сообщалось о 25 погибших и семи пропавших из-за наводнения в городе Чжэнчжоу центральной провинции Хэнань. Случившийся паводок стал одним из сильнейших за всю историю города. На помощь экстренным службам были направлены порядка двух тысяч военнослужащих армии и внутренних войск, а также порядка 6,8 тысячи спасателей и техника.