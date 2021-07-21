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Увеличилось число жертв наводнения в китайском Чжэнчжоу

Газета.Ru
3 часа назад
Как минимум 25 человек погибли из-за наводнений в китайском городе Чжэнчжоу центральной провинции Хэнань. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
Увеличилось число жертв наводнения в китайском Чжэнчжоу
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Еще семь человек считаются пропавшими без вести.
Ранее в Чжэнчжоу, административном центре китайской провинции Хэнань, закончилась эвакуация затопленного в результате сильнейшего наводнения метро.
Население города Чжэнчжоу составляет свыше 10 млн человек. Из провинции Хэнань эвакуированы свыше 100 тыс. человек. В Китае также был поднят уровень общенационального реагирования на чрезвычайные ситуации с третьего на второй.
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