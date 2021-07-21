Увеличилось число жертв наводнения в китайском Чжэнчжоу

Как минимум 25 человек погибли из-за наводнений в китайском городе Чжэнчжоу центральной провинции Хэнань. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Еще семь человек считаются пропавшими без вести.

Население города Чжэнчжоу составляет свыше 10 млн человек. Из провинции Хэнань эвакуированы свыше 100 тыс. человек. В Китае также был поднят уровень общенационального реагирования на чрезвычайные ситуации с третьего на второй.