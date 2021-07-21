В Токио стартовали первые соревнования Олимпийских игр-2020

Первые соревнования стартовали в Японии в рамках Олимпийских игр Токио-2020. Об этом пишет ТАСС . По традиции, состязания начались до официальной церемонии открытия Олимпиады, которая пройдет 23 июля.

Впервые за 25 лет соревновательную программу открыл не футбол. Первым видом спорта Игр в Токио стал софтбол. Женские сборные Австралии и Японии начали матч на стадионе в Фукусиме.

Софтбол — разновидность бейсбола — входит в программу Олимпийских игр нечасто. Последний раз соревнования по этому виду спорта в рамках Олимпиады проходили в 2008 году. Не будет софтбола и на следующих Играх, которые пройдут в Париже в 2024 году.

На турнире в Токио выступят шесть команд — сборные Австралии, Канады, Италии, Мексики, США (действующий чемпион мира) и Японии. Они проведут между собой однокруговой турнир, по итогам которого две лучшие команды сыграют матч за золотые медали, третья и четвертая сборные встретятся в игре за бронзовые награды.

21 и 22 июля матчи будут проходить на стадионе в Фукусиме — как символ восстановления региона после катастрофы 2011 года, когда из-за вызванного землетрясением цунами произошла авария на одноименной АЭС. Все остальные игры будут проходить в Иокогаме.