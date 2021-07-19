Оранжевое небо Якутии из-за дыма лесных пожаров сняли на видео

В Якутии продолжают бушевать лесные пожары. Республика покрылась густым смогом. Видео публикует telegram-канал “Life shot”.
На кадрах, снятых очевидцами видно, что небо в Иркутске окрасилось в оранжевый цвет. Сообщается, что смог навис над 51 населённым пунктом. Экологи оценивают загрязнение воздуха, оно превышает предельно допустимые значения в 139 раз.
Также сообщается, что на реке Лене было остановлено движение паромов и судов из-за нулевой видимости.
Как пояснил командующий 11-й армией ВВС и ПВО Владимир Кравченко, в тушении пожаров в республике Саха Якутия от Минобороны задействовано по четыре специально оборудованных самолёта Ил-76 и вертолёта Ми-8.