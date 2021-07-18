Ливни с грозами првиели к жертвам в Белоруссии

«Сегодня в больницы Минска поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы электротравмы. Девушку, которая была вместе с молодыми людьми, к сожалению, спасти не удалось», — говорится в заявлении Минздрава.
«Состояние одного из пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Он находится в хирургической реанимации. Двое молодых людей — в стабильно-тяжёлом состоянии в ожоговой реанимации. Четвёртый молодой человек также в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации», — сообщили в ведомстве.