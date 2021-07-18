Ливни с грозами првиели к жертвам в Белоруссии

Сообщается, что на озере в Стайках (Минский район) от удара молнии пострадали четверо молодых людей 1993-1996 годов рождения. Они спрятались от дождя под деревом, в которое угодила молния. Врачи оценивают их состояние как тяжелое и в настоящий момент борются за их жизни. С ними в компании была девушка, от полученных травм она скончалась на месте.