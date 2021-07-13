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Стали известны подробности взрыва в гостинице в Геленджике

News.ruиещё 1
2 часа назад
В прокуратуре Краснодарского края поделились подробностями взрыва, прогремевшего в гостинице «Азария» в Геленджике. В разговоре с NEWS.ru сотрудники ведомства рассказали, что хлопок газа произошёл примерно в 08:00 по местному времени.
Как отметил заместитель прокурора Геленджика Игорь Куцов, гостиница находится на улице Советской. По уточнённым данным, один человек погиб, ещё трое доставлены в местные больницы в состоянии разной степени тяжести. Среди них подросток.
По данному факту прокуратурой города Геленджика организована проверка, — добавил Куцов.
Взрыв в гостинице «Азария» в Геленджике произошёл днём 13 июля. Краевое управление СК РФ сообщало, что один человек погиб и ещё пятеро пострадали. Все они были госпитализированы. В числе пострадавших 14-летняя девочка.
Ранее прокуратура Краснодарского края предоставила NEWS.ru фотографии с места взрыва гостиницы «Азария» в Геленджике. На изображениях видны клубы белого дыма от ещё не потушенного взрыва и разбросанные по площади обломки здания.
Катастрофы,СКР,Краснодарский Край,Геленджик,
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