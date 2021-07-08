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Ученые выяснили, кто виноват в глобальных катастрофах

Ferra.ru
6 часов назад
Издание Nature Communication опубликовало результаты исследования, в котором ученых определили, из-за чего на планете происходят глобальные катастрофы.
Ученые объяснили глобальные катастрофы деятельностью людей
Фото: ReutersReuters
Так, в научной работы о причинах экстремальной непогоды по всему миру выяснилось, что именно человеческая деятельность и является главным фактором глобальных катастроф с природой.
Согласно данным из отчета Калифорнийского университета, рост объема осадков, а также увеличение количества наводнений и оползней происходят ввиду загрязнения воздуха вредными выбросами.
В рамках исследования специалисты посредством искусственного интеллекта изучили глобальные климатические данные. В результате стало очевидно, что за последние годы увеличилось предельное количество осадков, а также дней с очень сильными дождями, которые вредят инфраструктуре городов и окружающей среде. И зачастую виной этому — деятельность людей, в частности, выбросы парниковых газов.
Катастрофы,
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