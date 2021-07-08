Ученые объяснили глобальные катастрофы деятельностью людей

Согласно данным из отчета Калифорнийского университета, рост объема осадков, а также увеличение количества наводнений и оползней происходят ввиду загрязнения воздуха вредными выбросами.

В рамках исследования специалисты посредством искусственного интеллекта изучили глобальные климатические данные. В результате стало очевидно, что за последние годы увеличилось предельное количество осадков, а также дней с очень сильными дождями, которые вредят инфраструктуре городов и окружающей среде. И зачастую виной этому — деятельность людей, в частности, выбросы парниковых газов.