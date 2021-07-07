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На Камчатке возобновились поиски на месте крушения Ан-26

RT на русском
41 минуту назад
Спасатели на Камчатке продолжают поиски в районе крушения пассажирского самолёта Ан-26, разбившегося возле посёлка Палана. Об этом проинформировали в региональном главке МЧС России.
На Камчатке возобновились поиски на месте крушения Ан-26
Фото: © 41.mchs.gov.ru© 41.mchs.gov.ru
«Поисковые мероприятия возобновлены, группа спасателей добирается до места крушения на технике высокой проходимости», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, на месте поисков сложный рельеф. Спасатели немного изменили маршрут, чтобы добраться до обломков.
Кроме того, поисковые работы осложняет туман.
6 июля пропала связь с пассажирским Ан-26, выполнявшим рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, по предварительной информации, все они погибли.
СК отрабатывает три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна, ошибка пилотирования.
Катастрофы,Происшествия,МЧС,ИТАР-ТАСС,Россия,Палана,
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