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В МЧС рассказали о месте крушения пропавшего на Камчатке Ан-26

Lenta.ru
11 часов назад
В МЧС рассказали о месте крушения пропавшего на Камчатке Ан-26
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Обломки самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке во вторник утром, обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта, рассказали в МЧС России. Об этом сообщает ТАСС.
К месту происшествия следуют 26 спасателей на вездеходах. Продвижение осложнено темным временем суток и начавшимся морским приливом, говорится в сообщении.
Ранее в Росавиации сообщили об обнаружении обломков воздушного судна в 4-5 километрах от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Об обнаружении обломков Ан-26 также проинформировал глава авиакомпании «Камчатское предприятие» Алексей Храбров.
Экипаж Ан-26 перестал выходить на связь во вторник утром. На борту воздушного судна, выполняющего рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находились 6 членов экипажа и 22 пассажира. По предварительным данным, выживших нет.
Катастрофы,МЧС,Росавиация,
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