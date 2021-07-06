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В шести муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС из-за непогоды

RT на русскомиещё 3
6 часов назад
Режим чрезвычайной ситуации в связи с непогодой введён в шести муниципалитетах Краснодарского края.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.
«В шести муниципалитетах края введён режим ЧС — Туапсинский, Славянский, Горячий Ключ, Сочи, Северский, Геленджик», — заявили в оперштабе.
По данным оперштаба, остаются подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков в семи населённых пунктах. Проведена эвакуация 136 человек.
Ранее в МЧС сообщили о подтоплении 150 придомовых территорий в посёлке Джубга Туапсинского района.
Катастрофы,МЧС,ИТАР-ТАСС,Краснодарский Край,
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