В Туапсинском районе Кубани в результате непогоды подтопило 760 домов

КРАСНОДАР , 6 июля. /ТАСС/. Ливень стал причиной подтопления 760 домовладений в Туапсинском районе Краснодарского края . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

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"На 08:00 06.07.2021 <...> в МО Туапсинский район по предварительной информации подтоплено домовладений 760", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в поселке Джубга подтоплено 340 домовладений, в селе Лермонтово - 250, в селе Молдовановка - 30, в селе Дефановка - 90, в хуторе Полковничий - 50 домовладений.

Ливни со шквалистым ветром шли в Сочи с 4 июля. За сутки в городе выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей, некоторые улицы.