В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Туапсинском районе Кубани в результате непогоды подтопило 760 домов

ТАССиещё 7
5 часов назад
КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Ливень стал причиной подтопления 760 домовладений в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В Туапсинском районе Кубани в результате непогоды подтопило 760 домов
Фото: ТАССТАСС
"На 08:00 06.07.2021 <...> в МО Туапсинский район по предварительной информации подтоплено домовладений 760", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в поселке Джубга подтоплено 340 домовладений, в селе Лермонтово - 250, в селе Молдовановка - 30, в селе Дефановка - 90, в хуторе Полковничий - 50 домовладений.
Ливни со шквалистым ветром шли в Сочи с 4 июля. За сутки в городе выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей, некоторые улицы.
Министерство ГО и ЧС по Краснодарскому краю сообщало, что циклон, действовавший на территории Сочи и вызвавший дожди и подтопления, в течение 6 и 7 июля пройдет по всей территории Краснодарского края, объявлено экстренное предупреждение. Вечером в понедельник дожди прошли еще в пяти муниципалитетах края. Режим ЧС объявлен в 6 районах края.
Катастрофы,ИТАР-ТАСС,Краснодарский Край,Джубга,Краснодар,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители