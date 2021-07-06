В Туапсинском районе Кубани в результате непогоды подтопило 760 домов

КРАСНОДАР
, 6 июля. /ТАСС/. Ливень стал причиной подтопления 760 домовладений в Туапсинском районе Краснодарского края
. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
"На 08:00 06.07.2021 <...> в МО Туапсинский район по предварительной информации подтоплено домовладений 760", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в поселке Джубга
подтоплено 340 домовладений, в селе Лермонтово - 250, в селе Молдовановка - 30, в селе Дефановка - 90, в хуторе Полковничий - 50 домовладений.
Ливни со шквалистым ветром шли в Сочи с 4 июля. За сутки в городе выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей, некоторые улицы.
Министерство ГО и ЧС по Краснодарскому краю сообщало, что циклон, действовавший на территории Сочи и вызвавший дожди и подтопления, в течение 6 и 7 июля пройдет по всей территории Краснодарского края, объявлено экстренное предупреждение. Вечером в понедельник дожди прошли еще в пяти муниципалитетах края. Режим ЧС объявлен в 6 районах края.