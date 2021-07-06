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Трасса "Джубга-Сочи" перекрыта в обоих направлениях из-за селя

Газета.Ru
1 час назад
Трасса "Джубга-Сочи" перекрыта в обоих направлениях из-за схода селевых потоков в районе села Кроянское, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
Трасса "Джубга-Сочи" перекрыта в обоих направлениях из-за селя
Фото: Телеграм-канал «РИА Новости»Телеграм-канал «РИА Новости»
"В результате схода движение перекрыто в обоих направлениях. К месту направлены службы экстренного реагирования. Организованны аварийно-восстановительные работы по расчистке дорожного полотна. На месте работает оперативная группа Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона главного управления", - заявили в МЧС.
На месте происшествия также работают несколько машин скорой помощи, медики раздают застрявшим на трассе бутилированную воду.
"Всего для проведения работ по расчистке автодороги задействовано от РСЧС 14 человек, 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 3 человека личного состава и 1 единица техники", - заявили в МЧС.
Ранее в Краснодарском крае из-за непогоды перекрыли вторую трассу. В Сочи практически все реки вышли из берегов. Непогода началась 4 июля. Тогда прошел ураган, из-за сильного ветра в Адлерском районе на людей упало дерево. Погиб один человек, еще двое пострадали. В городе объявили штормовое предупреждение.
Катастрофы,Происшествия,МЧС,
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