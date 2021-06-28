В Хабаровске возобновили вакцинацию против COVID-19

Как сообщили журналистам в региональном Минздраве, отгрузка препарата в поликлиники и другие пункты вакцинации Хабаровска будет идти в течение дня. Больницы Комсомольска-на-Амуре заберут вакцину в понедельник. В Хабаровске планируется открыть четыре дополнительных пункта вакцинации в торговых центрах и кинотеатре для удовлетворения высокого спроса среди желающих.

В Хабаровском крае растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в Хабаровском крае зарегистрировано 182 новых случая ковида, месяц назад фиксировалось около 40 заболевших в сутки. Власти открывают дополнительные койки в больницах, вводят ограничения. На прошлой неделе снизили заполняемость кино- и концертных залов до 75%, численность массовых мероприятий сократили до 100 человек. Вылет на север края теперь разрешен только с отрицательным тестом ПЦР, а для вахтовиков, работающих на этих территориях, потребуется прививка. На настоящий момент, по данным с сайта правительства края, вакцинировались более 150,3 тыс. жителей.