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На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,6

ИА Regnumиещё 4
4 часа назад
Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировано на востоке Камчатки, 25 июня сообщили в пресс-службе Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,6
Фото: EPAEPA
Его эпицентр располагался в 29 км от поселка Усть-Камчатск. Очаг подземных толчков залегал на глубине 16 км. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в Долинском районе Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 2,5.
Катастрофы,Происшествия,Землетрясение,РАН,
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