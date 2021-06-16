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Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на Камчатке

RT на русскомиещё 2
11 часов назад
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,9 у побережья Камчатки. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на Камчатке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 69 км от села Тиличики.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали за сутки три землетрясения магнитудой от 3,0 до 5,4 рядом с Курильскими островами.
Катастрофы,Происшествия,Землетрясение,
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