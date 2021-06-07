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Землетрясение магнитудой 3,8 произошло у побережья Камчатки

RT на русском
13 часов назад
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,8 у побережья Камчатки. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение магнитудой 3,8 произошло у побережья Камчатки
Фото: EPAEPA
Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 127 км от города Петропавловска-Камчатского.
Очаг залегал на глубине 26 км.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3 у Курильских островов.
Катастрофы,Происшествия,
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