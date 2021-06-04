В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

МИД Японии не принимает протест РФ из-за инцидента с рыболовным судном у Сахалина

Газета.Ruиещё 2
13 часов назад
Токио не принимает протест, заявленный японскому посольству в России в связи с инцидентом с японским рыболовным судном "Эйхомару-172" у берегов Сахалина. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, которого цитирует ТАСС. "Что касается протеста российской стороны, то мы его не принимаем и требуем скорейшего освобождения судна и его экипажа", - заявил министр. Япония располагает данными, что японское судно в момент задержания российскими погранслужбами находилось в эксклюзивной экономической зоне Японии, уточнил Мотэги. Накануне Москва выразила протест посольству Японии в связи с произошедшим. Российские пограничники обнаружили судно в исключительной экономической зоне России у острова Сахалин. Экипаж не отвечал на запросы и предпринял попытку бегства. Во время преследования судно маневрировало, осуществив навал на сторожевой катер и подвергнув угрозе жизни и здоровье его экипажа. Ранее аналогичный протест в связи с задержанием рыболовецкой шхуны "Эйхо-мару-172" выразило правительство Японии. Японская сторона настаивает, что промысел был в японской эксклюзивной экономической зоне.
СМИ: корабли Китая курсируют рекордные 112 дней у морских границ Японии
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Катастрофы,МИД,ИТАР-ТАСС,Россия,Япония,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители